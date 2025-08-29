Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada;

"Sayın Üyemiz,

Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul'a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268'dir.

Genel Kurul'a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.

Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00'e dek yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Gün (13.09.2025 Cumartesi veya 20.09.2025 Cumartesi)

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ile 01.06.2024 – 31.05.2025 mali döneme ilişkin

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

5- 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ile 01.06.2024 – 31.05.2025 mali döneme ilişkin

Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

8- 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

9- 01.06.2025 – 31.05.2026 Bütçesi'nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,

11- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

12- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

13- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

14- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 44242 sicil numaralı Fatih Esen ve 36477 sicil numaralı Kerim Karakaş'ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

15- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin seçimi,

16- Birinci günün kapanışı

2. Gün (14.09.2025 Pazar veya 21.09.2025 Pazar)

1- Seçimler,

- Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi,

2- Seçim sonuçlarının açıklanması,

3- İkinci günün ve Genel Kurul'un kapanışı"

ifadelerine yer verildi.