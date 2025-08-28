Kolo Muani Juventus'a yakın!

Juventus, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Randal Kolo Muani'yi yeniden kadroya katmak için hamle yaptı.
Marc Mechenoua'nın haberine göre; İtalyan ekibi, Randal Kolo Muani'nin transferi için 5 M€ kiralama bedeli, 50 M€ satın alma opsiyonu ve 5 M€ bonus karşılığında Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.
Marc Mechenoua'nın haberine göre; İtalyan ekibi, Randal Kolo Muani'nin transferi için 5 M€ kiralama bedeli, 50 M€ satın alma opsiyonu ve 5 M€ bonus karşılığında Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Juventus'ta geçiren Kolo Muani, Serie A devinde çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.