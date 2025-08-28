Galatasaray Singo'nun maliyetini KAP'a bildirdi! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray, Fildişili futbolcu için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşmada gelecek satıştan pay maddesi de bulunuyor.

Galatasaray , uzun süredir gündeminde olan Wilfried Singo transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak için Monaco ile anlaşmaya vardı.

Wilfried Singo (AA)

Yapılan açıklamada;

"Profesyonel Futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 Euro garanti ücret ödenecektir."

denildi.