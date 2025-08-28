PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Onyedika için ilk teması kurdu

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'nın menajeriyle görüşerek transfer şartlarını sordu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray Onyedika için ilk teması kurdu

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçti.

OnyedikaOnyedika
İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray cephesi, Onyedika'nın transfer şartlarını ve oyuncunun taleplerini öğrenmek üzere ilk teması kurdu.

Teknik heyetin beğenisini kazanan genç orta saha oyuncusu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılabileceği belirtiliyor.

Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, dinamik yapısı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Galatasaray'ın hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde rotasyona gidebilmek için bir orta saha daha istediği belirtildi.

Galatasaray Bissouma transferinde son detaylarda!Galatasaray Bissouma transferinde son detaylarda!
Galatasaray Bissouma transferinde son detaylarda!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Gazze’de İsrail soykırımına destek veren Microsoft Filistin protestosuna katılan çalışanlarını işten çıkardı
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da İstanbul’da sırra kadem bastı! En son kiminle görüştü?
Putin ve Kim Şi’nin baş davetlisi! Çin’den 10 bin asker ve 100 uçaklı gövde gösterisi
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un sır kaybı! Boğuldu mu karaya mı çıktı?
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar
Spor yazarları Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak'ta kim ne kadar alacak?
Devletten çözüm hamlesi! Karareis Barajı’nın devreye alınmasıyla Çeşme'de su kesintileri sona erdi
ATV’nin reyting rekortmeni Kuruluş’ta yıldızlar geçidi: İşte yeni kadro!
ASELSAN'da tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan "Çelik Kubbe" mesajı: Hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız