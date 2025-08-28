Şampiyonlar Ligi'nin en uzun deplasmanı Kairat Almaty!

Kazakistan'ın köklü kulüplerinden biri olan Kairat, Devler Ligi'ne adım atan ilk Kazak ekibi olarak tarihe geçti. Futbolseverler için büyük heyecan yaratan bu gelişme, aynı zamanda ülke futbolu için de bir milat niteliğinde olacak. Zorlu rakiplerin yer aldığı fikstürde Almaty, Real Madrid, Inter ve Arsenal gibi devlerle kozlarını paylaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN EN UZUN DEPLASMANI

Kairat Almaty, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçecek bir deplasmana da imza atacak. Kazak temsilcisi, 6. hafta maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Almatı'dan Portekiz'in başkentine yapılacak yaklaşık 7 bin kilometrelik yolculuk, turnuva tarihinin en uzun deplasmanı olacak. Bu seyahatin 10 ila 12 saat arası süreceği belirtiliyor.

REAL MADRİD KAZAKİSTAN'A GİDECEK

Futbol dünyasında merakla beklenen bir diğer karşılaşma ise Real Madrid'in Kazakistan'a gideceği maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kairat Almaty'ya konuk olacak İspanyol devi, 6.500 kilometrelik bir yolculuk yapacak. Yaklaşık 9 saat sürecek bu uçuş, turnuvanın en dikkat çekici deplasmanlarından biri olacak.

KAIRAT ALMATY'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Hafta: Real Madrid (E) Hafta: Inter (D) Hafta: Club Brugge (E) Hafta: Arsenal (D) Hafta: Olympiacos (E) Hafta: Sporting (D) Hafta: Pafos (E) Hafta: Kopenhag (D)

Kairat Almaty, bu fikstürle birlikte Avrupa'nın dört bir yanında devlerle mücadele edecek ve hem futbolseverlere hem de Kazak futboluna unutulmaz bir deneyim yaşatacak.