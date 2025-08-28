PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nin en uzun deplasmanı Kairat Almaty!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025/26 sezonu lig aşaması kuraları Monako’da çekildi ve temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı 36 takımın fikstürü resmen belli oldu. Tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde mücadele edecek olan Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, kura çekimiyle birlikte Avrupa futbolunun devleriyle karşılaşacağı programı öğrendi.

Giriş Tarihi:
Şampiyonlar Ligi'nin en uzun deplasmanı Kairat Almaty!

Kazakistan'ın köklü kulüplerinden biri olan Kairat, Devler Ligi'ne adım atan ilk Kazak ekibi olarak tarihe geçti. Futbolseverler için büyük heyecan yaratan bu gelişme, aynı zamanda ülke futbolu için de bir milat niteliğinde olacak. Zorlu rakiplerin yer aldığı fikstürde Almaty, Real Madrid, Inter ve Arsenal gibi devlerle kozlarını paylaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN EN UZUN DEPLASMANI

Kairat Almaty, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçecek bir deplasmana da imza atacak. Kazak temsilcisi, 6. hafta maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Almatı'dan Portekiz'in başkentine yapılacak yaklaşık 7 bin kilometrelik yolculuk, turnuva tarihinin en uzun deplasmanı olacak. Bu seyahatin 10 ila 12 saat arası süreceği belirtiliyor.

REAL MADRİD KAZAKİSTAN'A GİDECEK

Futbol dünyasında merakla beklenen bir diğer karşılaşma ise Real Madrid'in Kazakistan'a gideceği maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kairat Almaty'ya konuk olacak İspanyol devi, 6.500 kilometrelik bir yolculuk yapacak. Yaklaşık 9 saat sürecek bu uçuş, turnuvanın en dikkat çekici deplasmanlarından biri olacak.

KAIRAT ALMATY'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

  1. Hafta: Real Madrid (E)
  2. Hafta: Inter (D)
  3. Hafta: Club Brugge (E)
  4. Hafta: Arsenal (D)
  5. Hafta: Olympiacos (E)
  6. Hafta: Sporting (D)
  7. Hafta: Pafos (E)
  8. Hafta: Kopenhag (D)

Kairat Almaty, bu fikstürle birlikte Avrupa'nın dört bir yanında devlerle mücadele edecek ve hem futbolseverlere hem de Kazak futboluna unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Beşiktaş - FC Lausanne-Sport | CANLI
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv'nin yeni dizisi "Gözleri Karadeniz"in yayın tarihi belli oldu!
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... 40 bağ evi tahliye edildi
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde