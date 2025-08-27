Victor Nelsson'dan transfer itirafı!

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya giden Victor Nelsson, İtalyan ekibine transferinin kendisi için kolay bir karar olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya transfer olan Victor Nelsson, İtalyan ekibindeki ilk maçına 1-1 biten Udinese maçında çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu, "Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı. Paolo Zannetti uzun zamandır beni istiyordu ve ben de hem kendimi hem de takımı geliştirmek için buraya gelmeyi kabul ettim." dedi.

