PODCAST CANLI YAYIN

Manchester City ve Arsenal Arda Ünyay'ın peşinde!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, Avrupa devlerinin radarına girdi. 500 bin euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Manchester City ve Arsenal Arda Ünyay'ın peşinde!

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcuyu Manchester City ve Arsenal yakın takibe aldı.

Haberde Arda'nın sağ bek pozisyonunda da forma giyebildiği belirtilirken önünde parlak bir kariyer olduğu aktarıldı.

Arda ÜnyayArda Ünyay

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Arda Ünyay, Galatasaray formasıyla bu sezon Gaziantep FK maçında 24 dakika süre aldı.

500 bin euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyorFenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis'e geliyor... DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?