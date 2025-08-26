PODCAST CANLI YAYIN

Tiago Djalo Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak üzere bu akşam İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tiago Djalo Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.

Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'DA

Tiago Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün 19.15'te İstanbul'da olacak.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

