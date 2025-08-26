Leroy Sane Türkiye'ye ısınıyor!

Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane , göz doldurmaya başladı. Sezonun en önemli transferlerinden birisi olan Leroy Sane, ligin ilk iki haftasında yeni takımına adaptasyon süreci yaşamıştı. Lig ve taktik değişikliği nedeniyle bu sürece uyum sağlamaya çalışan Sane, ilk iki haftada elinden geleni yapmıştı. Ancak Kayserispor deplasmanındaki görüntüsü ile Süper Lig'e damgasını vuracağını gösterdi. Tam anlamıyla bir resital sunan 29 yaşındaki Alman futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla ön plana çıkmayı başardı.

Leroy Sane



2 YIL SONRA BAŞARDI



Karşılaşmaya taktik değişiklik nedeniyle sağ kanatta başlayan ve takımın hücumlarında önemli bir rol üstlenen Sane, kendisine ödenen paraların boşa olmadığını gösterdi.



İleride Yunus Akgün ve Osimhen ile harika bir uyum içerisinde çalışan yıldız oyuncu, 2023 yılında Bayern Münih'teki Darmstad mücadelesinin ardından ilk kez bir maçta hem gol hem de asist yapmayı bildi.