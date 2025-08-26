Catamo'nun transferi çıkmaza girdi!

Geny Catamo



Haberde, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'luk, Aston Villa'nın ise 18+2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Lizbon ekibinin, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için en az 25-30 milyon Euro bandı bir ücret istediği belirtildi.



Catamo, 2020 yılında Amora'dan Sporting'e kiralık olarak geldikten sonra profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Daha sonra Vitoria Guimaraes ve Maritimo'ya kiralanan oyuncu, 2023'te yeniden kiralanması beklenirken teknik heyetin karar değişikliğiyle takımda tutulmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti.