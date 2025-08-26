PODCAST CANLI YAYIN

Catamo'nun transferi çıkmaza girdi!

Sporting CP, Geny Catamo için Fenerbahçe ve Aston Villa'dan gelen teklifleri yeterli bulmadı. Mozambikli yıldızın, Lizbon ekibinde kalması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alan Geny Catamo için Sporting CP kararını verdi.

A Bola'nın haberine göre; Portekiz temsilcisi, Mozambikli yıldız için gelen teklifleri yetersiz buldu. Bu yüzden Catamo'nun Sporting'de kalması bekleniyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'luk, Aston Villa'nın ise 18+2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Lizbon ekibinin, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için en az 25-30 milyon Euro bandı bir ücret istediği belirtildi.

Catamo, 2020 yılında Amora'dan Sporting'e kiralık olarak geldikten sonra profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Daha sonra Vitoria Guimaraes ve Maritimo'ya kiralanan oyuncu, 2023'te yeniden kiralanması beklenirken teknik heyetin karar değişikliğiyle takımda tutulmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

