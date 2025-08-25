PODCAST CANLI YAYIN

Arsenal'de sakatlık şoku

Arsenal, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılıyor. Takımın yıldız oyuncularından Bukayo Saka'nın, Leeds United karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Saka'nın yokluğu, teknik direktör Mikel Arteta'nın hücum planlarını zora sokarken, Arsenal'in yoğun fikstürü öncesi ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, daha önce forvet oyuncusu Kai Havertz'in diz sakatlığı nedeniyle bir süre daha forma giyemeyeceği duyurulmuştu.

Art arda gelen bu sakatlıklar, Arsenal'in kadro derinliğini sınayacak gibi görünüyor.

Marsilya Dani Ceballos'u istiyor

