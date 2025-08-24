İtalya'dan Nicolo Zaniolo için teklif ve açıklama! "Rüya görüyorum"

Calcio Mercato'nun haberine göre, Serie A ekibi Udinese, sarı-kırmızılı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı. Ancak Galatasaray, söz konusu teklifin zorunlu satın alma maddesi içermemesi nedeniyle teklifi geri çevirdi.

"BAZI RÜYALAR GERÇEKLEŞİR"

Udinese Teknik Direktörü Gianluca Nani, transfer hakkında, "Zaniolo çok üst düzey bir oyuncu. Büyük kulüpte önemli bir maaşı var. Onu rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ

İtalyan futbolcu, Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.