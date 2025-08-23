PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan Zaniolo için özel talimat

Hazırlık kampında formda görüntü veren Zaniolo'nun satış süreci, Barış Alper Yılmaz kriziyle durdu. Udinese'nin teklifine Galatasaray şimdilik "hayır" dedi. Okan Buruk, olası ayrılık ihtimaline karşı İtalyan yıldızı takımda tutmak istiyor.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan Zaniolo için özel talimat
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bir anda kıymete bindi.

İtalyan Yıldız iyi bir hazırlık kampı geçirmesine rağmen oynadığı bölgede bir çok alternatif olması nedeniyle gözden çıkarılmıştı.

Kendisine kulüp arayan 26 yaşındaki futbolcu, Udinese'den gelen teklifi değerlendirmeye almıştı. Ancak son dakikada çıkan Barış Alper krizi, Zaniolo'nun satış sürecinin önünü tıkadı.

Nicolo ZanioloNicolo Zaniolo

Bonservisinin %50 sine 7.5 milyon Euro öneren İtalyan ekibine Galatasaray tarafından şimdilik ret yanıtı verildi.

Okan Buruk, Barış'ın durumu netleşmeden Zaniolo'yu bırakmak istemiyor. Olası bir ayrılıkta İtalyan yıldız oynatmayı planlıyor.

Galatasaraydan Fenerbahçe önlemi!Galatasaraydan Fenerbahçe önlemi!
Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir