Okan Buruk'tan Zaniolo için özel talimat

Nicolo Zaniolo



Bonservisinin %50 sine 7.5 milyon Euro öneren İtalyan ekibine Galatasaray tarafından şimdilik ret yanıtı verildi.



Okan Buruk, Barış'ın durumu netleşmeden Zaniolo'yu bırakmak istemiyor. Olası bir ayrılıkta İtalyan yıldız oynatmayı planlıyor.