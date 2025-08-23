PODCAST CANLI YAYIN

Guardiola'dan Ederson için açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ederson ile ilgili konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde cumartesi günü Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan ve ligin ilk haftasındaki Wolverhampton maçında forma giymeyen kaleci Ederson'un maçta oynayıp oynamayacağına yönelik, "Göreceğiz. Antrenmanlarda iyiydi. Kaleci antrenörü ile konuşacağız ve durumunu göreceğiz." dedi.

Başarılı teknik adam, "Brighton maçı bitene kadar transfer dönemi devam ediyor. O maçtan sonra, "Tamam, artık bitti" diyebileceğiz. Dürüst olmak gerekirse, birkaç oyuncuyla ilgili neler olacağını bilmiyorum. Kim gelecek, kim kalacak, kim gidecek bilmiyorum! Menajerler işlerini yapıyor, kulüpler kendi kararlarını veriyor, oyuncuların da görüşleri var, sonra neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

Lucas Torreiradan Barış Alper Yılmaz gündemi sonrası flaş paylaşımLucas Torreiradan Barış Alper Yılmaz gündemi sonrası flaş paylaşım
Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi