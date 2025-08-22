PODCAST CANLI YAYIN

Lucas Torreira'dan Barış Alper Yılmaz gündemi sonrası flaş paylaşım

Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz’ın transfer süreciyle gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dikkatini dağıtma. Hedefine odaklan ve onun için çalış. Disiplin çok önemli."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Torreira'nın bu mesajı kısa sürede taraftarların gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı futbolseverler, paylaşımı Barış Alper Yılmaz'ın transfer süreciyle ilişkilendirerek yorumlarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı siyah paylaşımın ardından transfer dedikoduları giderek artmıştı. Yıldız oyuncunun menajeri Tuncay Maldan bugün kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'TARAFIMIZI ASIL RAHATSIZ EDEN HUSUS...'

Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur. Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.

'BARIŞ'A SÖZ VERİLMİŞTİR'

Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfeaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için "Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağa, dilediğin yere gidebilirsin" şeklinde söz vermiştir.

'Artık söz hakkı Barış'ta olmalı!'

Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakarlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı. Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

