Jayden Oosterwolde (İHA)
41. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde bugün 41. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Kanarya rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.
Youssef En-nEsyri (İHA)
SON MAÇ 2008-2009'DA
İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve
Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.
Archie Brown (İHA)
4 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Yousssef En-Nesyri (İHA)
KADIKÖY'DE YENİLMEDİ
Fenerbahçe, ev sahibi sıfatıyla çıktığı hiçbir müsabakada rakibine boyun eğmedi.
Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çıkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.
Dorgeles Nene (İHA)
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.
İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi.
Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.
İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertliler 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.