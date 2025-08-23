PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, Kocaelispor'u evinde ağırlıyor. Sarı lacivertliler, zorlu rakibini yenerek hanesine 3 puan yazdırmak ve Benfica ile oynayacağı rövanş öncesinde moral bulmak amacında. Jose Mourinho zorlu randevu için kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Kocaelispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Kocaelispor'u Chobani Stadyumu'nda ağırlıyor.

Fenerbahçe - Kocaelispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Milan Skriniar (İHA)Milan Skriniar (İHA)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Brown, Semedo, Fred, İsmail, Oğuz Aydın, Talisca, Duran, En-Nesyri.

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic.

Jayden Oosterwolde (İHA)Jayden Oosterwolde (İHA)

41. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde bugün 41. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Kanarya rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.

Youssef En-nEsyri (İHA)Youssef En-nEsyri (İHA)

SON MAÇ 2008-2009'DA

İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Archie Brown (İHA)Archie Brown (İHA)

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Yousssef En-Nesyri (İHA)Yousssef En-Nesyri (İHA)

KADIKÖY'DE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, ev sahibi sıfatıyla çıktığı hiçbir müsabakada rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çıkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Dorgeles Nene (İHA)Dorgeles Nene (İHA)

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.

İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.

İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertliler 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe son maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı (AA)Fenerbahçe son maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı (AA)

KOCAELİSPOR İLK PUANININ PEŞİNDE

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışıyor.

Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

