Beşiktaş'ta Lauriente için geri sayım

Lauriente



BEŞİKTAŞ TRANSFERDE SONA GELDİ



Beşiktaş, Sassuolo'nun Fransız yıldızı için geri sayımda. Lauriente'nin menajeri, İstanbul'a gelmek için Beşiktaş'tan haber bekliyor.



BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ



İtalyan basınında siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşındaki oyuncu için 17 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.



Ayrıca Beşiktaş'ın oyuncu için 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro maaş istediği de edinilen bilgiler arasında.