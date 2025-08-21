Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında kritik maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Ertelemelerin de bulunduğu haftada oynanacak karşılaşmaların yönetecek isimler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri;
Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak
Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Koacelispor: Mehmet Türkmen
Trabzonspor-Antalyaspor: Ali Yılmaz
Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu
Eyüpspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
3 MÜCADELE ERTELENDİ
Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.