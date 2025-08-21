PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 3. haftasında kritik maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Ertelemelerin de bulunduğu haftada oynanacak karşılaşmaların yönetecek isimler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri;

Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak
Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Koacelispor: Mehmet Türkmen
Trabzonspor-Antalyaspor: Ali Yılmaz
Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu
Eyüpspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

3 MÜCADELE ERTELENDİ

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

