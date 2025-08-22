Talisca'dan 10 milyon euro'ya ret!

Talisca



Geçtiğimiz sezonun devre arasından Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, forma giydiği 23 maçta, 12 gol atarken, 2 gol pası verdi.



Sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta saha oyuncusunun 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.