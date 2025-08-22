PODCAST CANLI YAYIN

Marco Asensio Bayern Münih'in radarında!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Marco Asensio'yu Bayern Münih transfer listesine ekledi. Alman ekibi ile PSG arasındaki görüşmelerin yakın zamanda hızlanacağı belirtildi.

Giriş Tarihi:
Marco Asensio Bayern Münih'in radarında!
Paris Saint-Germain'in gelecek planları arasında yer almayan Marco Asensio için Almanya'dan sürpriz talip çıktı.

Fichajes'in haberine göre, Bayern Münih, Marco Asensio'yu transfer listesine ekledi ve yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu transfer etmeyi ciddi olarak düşünüyor.

Fransız ekibi, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılığına engel koymayacak. PSG, Luis Enrique'nin planları arasında yer almayan İspanyol oyuncuyu, Eylül ayına kadar kadroda tutmak istemiyor. Marco Asensio'nun Alman ekibine gitmeye olumlu baktığı belirtildi.

Haberde, Bayern Münih ve PSG arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı belirtildi.

Marco AsensioMarco Asensio

FENERBAHÇE DEVREDEYDİ

Asensio, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe Edson Alvarez transferini duyurdu!Fenerbahçe Edson Alvarez transferini duyurdu!
Fenerbahçe Edson Alvarez transferini duyurdu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Trendyol
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
Türk Telekom
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt! "Doğruyu söylemiyor"