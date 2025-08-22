Marco Asensio Bayern Münih'in radarında!

Marco Asensio



FENERBAHÇE DEVREDEYDİ



Asensio, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.