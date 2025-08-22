PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da orta saha operasyonu

Galatasaray, Marsilya'dan Rabiot ve Tottenham'dan Bissouma için hem oyuncular hem de kulüpleriyle yoğun temasta. Bissouma ile yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına gelen yönetimin temaslarına devam ettiği iki isimden birini kadroya katmak istiyor.

Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli orta sahanın aldığı teklifler nedeniyle yönetimle temasa geçtiği ve maaşına zam yapılmasını istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların ise talipleri bulunan 31 yaşındaki futbolcu yolları ayırmayı düşünebileceği öğrenildi.

RABIOT VE BISSOUMA GÜNDEMDE

Lemina'nın pozisyonu için arayışlara başlayan yönetimin Marsilya'dan Adrien Rabiot ve Tottenham'dan Yves Bissouma'yı gündemine aldı.

Marsilya, Fransız futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor.

Bissouma ile yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına gelen yönetimin temaslarına devam ettiği iki isimden birini kadroya katmak istiyor.

