Dorgeles Nene'den transfer itirafı! "Eşyalarımı orada bıraktım"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Malili yıldız, transfer sürecine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Malili futbolcunun açıklamaları...

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADAYIM"
"Çok gururluyum. Çünkü çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe formasını giyecek olduğum için çok mutluyum. Burada çok büyük oyuncularla birlikte oynayacağım. Çok büyük bir hoca ile çalışacağım. Buraya gelmem noktasında bunlar etkili oldu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"OYUNUMU YANSITMAK İSTİYORUM"
"Salzburg, gerçekten büyük bir kulüp. Genç futbolcuları keşfetme açısından önemli bir kulüp. 2020 yılında oraya gittim ve beni denemek istediler. Sonrasında 1.5 yıl Liefering tecrübem oldu. Sonrasında kiralama durumu söz konusu benim için ve Belçika'ya gittim tecrübe kazanmak adına. Bu süreçler benim için faydalı oldu. 3 sene sonra Salzburg'da A takıma çıktım. Tüm bu dönemler benim için iyi geçti. Geçen sezon da düzenli olarak oynadım. Fenerbahçe'de de düzenli bir şekilde oyunumu sahaya yansıtmak istiyorum."

Dorgeles Nene (Fenerbahçe)Dorgeles Nene (Fenerbahçe)

TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA
"Fenerbahçe'nin ilgisini bana menajerim söyledi ilk etapta. Otomatik olarak buraya gelme konusunda istekli davrandım. Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Transfer süreci hızlı gelişti ve kulüpler anlaştı. Aynı gün uçakla buraya geldim. Buraya gelme konusunda çok istekliydim. Bazı eşyalarımı bile orada bıraktım. Fenerbahçe formasını giymek benim için büyük bir gurur. Bu süreçten dolayı çok mutluyum. Burada olduğum için sürece elimden geleni yapacağım, her şeyimi vereceğim."

"JOSE İLE ÇALIŞACAK OLMAK GURUR VERİCİ"
"Jose Mourinho'ya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışacak olmak benim için gurur verici. Onun tarafından istenmek, onunla aynı hedefler için çalışacak olmak çok büyük bir his. Çok büyük bir teknik direktör. Daha küçük olduğum yaşlarda, televizyondan onu izlerdim. Başarılarını görürdüm. Onun için oynayacak olmak benim için çok büyük bir gurur. Her şeyimi vereceğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Onunla çalışmak benim için çok büyük bir gurur. Onunla gelişeceğimi düşünüyorum. Özel şeyler başarabiliriz. En iyisini ortaya koymak istiyorum, bunu gönülden istiyorum."

"SEVGİYİ VE AİLE ORTAMINI HİSSETTİM"
"Çok heyecanlıydım buraya geldiğimde. Şunu söylemek istiyorum, herkes beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Sıcak bir aileye geldiğimi hissettim. Bu sevgiyi ve aile ortamını hissettim. Bu da beni çok mutlu etti."

Dorgeles Nene (Fenerbahçe)Dorgeles Nene (Fenerbahçe)

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
"Bana göre fizik ve mental olarak kendimi hazır hissediyorum. Şans gelirse, elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük bir kulübün içerisindeyim ve bu büyük kulüp için elimden geleni yapacağım. Her şeyin yolunda, iyi gideceğini düşünüyorum."

"HARİKA BİR ATMOSFER VARDI"
"Gerçekten inanılmaz ve harika bir atmosfer vardı Benfica maçında. Ben maçı seyrederken, soyunma odasında, sahada olmayı çok istedim takımıma yardım etmek adına. Taraftarın desteği gerçekten çılgıncaydı. Hayranlıkla izledim ve sahada olmak istedim o anlarda."

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Gerçekten teşekkür etmek istiyorum taraftarlarımıza. Aldığım mesajlarda beni gerçekten burada istediklerini gördüm. Benim için bunu görmek çok büyük bir onur ve gurur. Elimden geleni yapacağım Fenerbahçe için. Birlikte iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Umuyorum bu sene şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Onlar bizim arkamızda olduğunda bu hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz."

Günün Manşetleri

