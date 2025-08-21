PODCAST CANLI YAYIN

Marco Asensio'nun transferinde kritik süreç

Paris Saint-Germain’de Marco Asensio belirsizliği devam ediyor. Luis Enrique’nin planlarında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun 1 Eylül’e kadar yeni takımına transfer olması bekleniyor.

Marco Asensio'nun transferinde kritik süreç

AS'ta yer alan habere göre, Fransız ekibi İspanyol yıldızı kesin olarak kadrodan göndermek istiyor. Ancak Paris Saint-Germain, Asensio'yu bedelsiz bırakmaya yanaşmıyor. Kulüp, bonservis ya da zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama formüllerini değerlendirmeyi planlıyor.

Asensio'ya şu ana kadar önemli teklifler gelse de PSG'nin beklentilerini karşılayan bir teklif yapılmadı. Yönetim, eylül ayına kadar futbolcunun durumunu netleştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ

Transfer döneminin başlarında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Asensio için sarı-lacivertliler önemli mesafe kat etmişti. Ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Marco Asensio'nun PSG ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.

Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"

