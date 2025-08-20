PODCAST CANLI YAYIN

Günün maçları: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 20 Ağustos maçları yayın saatleri ve kanal bilgisi...

Futbol tutkunları tarafından günün maçları merak ediliyor ve araştırılıyor. Taraftarlar "Çarşamba akşamı hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki bugün televizyonda hangi karşılaşmalar var ve saat kaçta? İşte 20 Ağustos 2025 günün maçları ve canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Günün maçları: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 20 Ağustos maçları yayın saatleri ve kanal bilgisi...

Futbol heyecanı Çarşamba akşamı da hız kesmiyor. Taraftarlar, 20 Ağustos 2025 maç listesini merak ediyor ve araştırıyor. Süper Lig'den Avrupa kupalarına kadar birçok karşılaşma bu akşam futbolseverlerle buluşacak. İşte günün takvimi...

(AA)(AA)

20 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off

  1. 22:00 Fenerbahçe - Benfica (Tabii ve TRT 1)
  2. 22:00 Basel - Kopenhag (Tabii Spor)
  3. 22:00 Bodo/Glimt - Sturm Graz (Tabii Spor 2)
  4. 22:00 Celtic - K. Almaty (Tabii Spor 1)

(AA)(AA)

Suudi Arabistan Süper Kupa - Yarı Final

  1. 15:00 Al-Qadsiah - Al Ahli

(AA)(AA)

Avustralya FFA Kupası - Çeyrek Final

  1. 12:30 Avondale - Brisbane City

(AA)(AA)

Çin Federasyon Kupası - Yarı Final

  1. 14:35 Beijing Guoan - Yukun
Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir | Batı Şeria'da skandal hazırlık
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi
Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'na ilk kazma için geri sayım
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler
ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...