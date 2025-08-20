Günün maçları: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 20 Ağustos maçları yayın saatleri ve kanal bilgisi...

Futbol heyecanı Çarşamba akşamı da hız kesmiyor. Taraftarlar, 20 Ağustos 2025 maç listesini merak ediyor ve araştırıyor. Süper Lig'den Avrupa kupalarına kadar birçok karşılaşma bu akşam futbolseverlerle buluşacak. İşte günün takvimi...
20 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off
- 22:00 Fenerbahçe - Benfica (Tabii ve TRT 1)
- 22:00 Basel - Kopenhag (Tabii Spor)
- 22:00 Bodo/Glimt - Sturm Graz (Tabii Spor 2)
- 22:00 Celtic - K. Almaty (Tabii Spor 1)
Suudi Arabistan Süper Kupa - Yarı Final
- 15:00 Al-Qadsiah - Al Ahli