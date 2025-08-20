Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi

PODCAST CANLI YAYIN

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, hücum hattına takviye için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, transfer listesinde ilk sırada Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcunun durumu için Galatasaray ile temasların başladığı aktarıldı. Aslan'ın talep ettiği ücret de ortaya çıktı.

Il Messaggero'nun haberine göre Galatasaray, Zaniolo için 15-20 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Udinese'nin bu rakamı fazla bulduğu ve bedeli düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu belirterek, oyuncunun takımda kalma ihtimaline dikkat çekmişti. Buruk, "Nicolo Zaniolo'nun antrenman performansı iyi gidiyor. Bu kez daha kolay adapte oldu. İki maçta da kullandım. Oyuncunun isteği de önemli ama şu an kalıyor gibi görünüyor. Teklif de gelmedi. Düşüncemiz o yönde" sözleriyle transfer söylentilerine yanıt vermişti.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan futbolcunun geleceği konusunda kulüpler arasındaki görüşmelerin seyri belirleyici olacak.

