Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi

Il Messaggero'nun haberine göre Galatasaray , Zaniolo için 15-20 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Udinese 'nin bu rakamı fazla bulduğu ve bedeli düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Nicolo Zaniolo (Takvim Foto Arşiv)

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu belirterek, oyuncunun takımda kalma ihtimaline dikkat çekmişti. Buruk, "Nicolo Zaniolo'nun antrenman performansı iyi gidiyor. Bu kez daha kolay adapte oldu. İki maçta da kullandım. Oyuncunun isteği de önemli ama şu an kalıyor gibi görünüyor. Teklif de gelmedi. Düşüncemiz o yönde" sözleriyle transfer söylentilerine yanıt vermişti.