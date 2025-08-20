Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat

Transfer döneminin sonlarına doğru vites yükselten Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattıktan sonra gözünü orta saha transferine çevirdi.



Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta saha Edson Alvarez için West Ham United ile 3 milyon Euro kiralama bedeli üzerinde anlaşma sağladı.



EDSON BEKLENİYOR



Fenerbahçe'nin 4.5 milyon Euro yıllık maaş önerdiği 27 yaşındaki oyuncuya, Borussia Dortmund, Inter ve Porto da talip oldu. Alvarez, son kararını verecek.