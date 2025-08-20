PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat

Fenerbahçe'nin, Edson Alvarez transferini tamamladıktan sonra Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat
Transfer döneminin sonlarına doğru vites yükselten Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattıktan sonra gözünü orta saha transferine çevirdi.

Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta saha Edson Alvarez için West Ham United ile 3 milyon Euro kiralama bedeli üzerinde anlaşma sağladı.

EDSON BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin 4.5 milyon Euro yıllık maaş önerdiği 27 yaşındaki oyuncuya, Borussia Dortmund, Inter ve Porto da talip oldu. Alvarez, son kararını verecek.

Sofyan AmrabatSofyan Amrabat

ALVAREZ SONRASI AYRILIK

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir.

Sarı-lacivertlilerin, Edson Alvarez'i kadrosuna katması durumunda Faslı orta saha Sofyan Amrabat ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun 17 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 39 maça çıkan Amrabat, 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti

