Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.



39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Ruh halini ve memnuniyetsizlikleri o belirliyor, ortamı etkiliyor." dedi.



Açıklamalarına devam eden Dzeko "Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık." ifadelerini kullandı.