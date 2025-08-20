Beşiktaş'tan Sterling'e markaj

Chelsea, yaz transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala sürpriz bir karar aldı.
The Telegraph'ın haberine göre Premier Lig devi 8 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı.
Bu oyuncular Sterling, Jackson, Disasi, Chilwell, Veiga ve George.
Kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş'ın da İngiliz ekibinin planlamasında yer almayan Sterling'i yakın takibe aldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak ayrılığına Londra ekibi sıcak bakıyor.