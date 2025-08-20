PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Sterling'e markaj

Beşiktaş, Raheem Sterling'i kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak ayrılığına Londra ekibi sıcak bakıyor.

Chelsea, yaz transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala sürpriz bir karar aldı.

The Telegraph'ın haberine göre Premier Lig devi 8 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı.

Bu oyuncular Sterling, Jackson, Disasi, Chilwell, Veiga ve George.

Kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş'ın da İngiliz ekibinin planlamasında yer almayan Sterling'i yakın takibe aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak ayrılığına Londra ekibi sıcak bakıyor.

Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı

