Fenerbahçe'de Edson Alvarez bugün bitiyor!

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez transferini bitirmeye çok yaklaştı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in transferini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Romano'nun haberine göre, Fenebahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.

West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor.

ANLAŞMA YAKIN

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu ile de anlaşmaya yakın. Edson Alvarez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda

