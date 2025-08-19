Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Play-Off Turu'nda karşılaşacak Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili karar merakla beklenmeye başlandı.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcunun transferinde sona yaklaşırken, Benfica ise Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçının kafilesine dahil etti.
Teknik direktör Bruno Lage'nin talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu kafileye dahil edilirken, milli futbolcuyu maç kadrosuna alıp almayacağı netlik kazanmadı.
Bruno Lage'nin maç öncesi düzenleyeceği basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.