Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Play-Off Turu'nda karşılaşacak Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili karar merakla beklenmeye başlandı.



Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcunun transferinde sona yaklaşırken, Benfica ise Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçının kafilesine dahil etti.