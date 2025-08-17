PODCAST CANLI YAYIN

Tammy Abraham ligde de hesabı açtı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u ağırlarken sahneye çıkan isim yine Tammy Abraham oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren İngiliz forvet, siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Beşiktaş’ın bu sezon Süper Lig’deki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.

Takımının skor yükünü sırtlayan Tammy Abraham, Eyüpspor filelerini havalandırarak Beşiktaş kariyerindeki istatistiklerini de geliştirdi. İngiliz golcü, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 5 resmi maçta 6 gol ve 1 asist üreterek 7 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

TARAFTARLARIN YENİ GÖZDESİ

Kısa sürede Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi haline gelen Abraham, hem bitiriciliği hem de güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Eyüpspor karşısında penaltıdan gelen gol, onun yükselen form grafiğini sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. Beşiktaşlı taraftarlar, İngiliz yıldızın performansının sezonun ilerleyen haftalarında takımı sırtlamaya devam edeceğine inanıyor.

