Fenerbahçe'de Talisca kararı

Talisca ile ilgilenen Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçe'nin istediği ücreti fazla buldu ve transferden çekildi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın geleceği hakkında önemli bir karar alındı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Talisca ile ayrılık haberleri gündeme gelmişti.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Anderson Talisca'ya Gremio'nun talip olduğu belirtilmişti.

Talisca için 30 milyon Euro talep eden Fenerbahçe'nin bu isteği, Güney Amerika ekibinde karşılık bulmadı.

Gremio, istenen bu rakamları çok fazla buldu ve transferden çekildi.

