Rams Park'ta Filistin'e destek pankartları

Geçtiğimiz sezon da benzer pankartlara sık sık yer veren Galatasaray taraftarları, kale arkasında "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.

Maç öncesinde Doğu Tribünü'nde ise Hz. Ali'ye ait "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı bir pankart sergilendi. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi, Filistin bayrağının renkleriyle yazıldı.