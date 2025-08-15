PODCAST CANLI YAYIN

Rams Park'ta Filistin'e destek pankartları

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmada iki takım taraftarları, İsrail’in Filistin’de uyguladığı saldırılara tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sezon da benzer pankartlara sık sık yer veren Galatasaray taraftarları, kale arkasında "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.

Maç öncesinde Doğu Tribünü'nde ise Hz. Ali'ye ait "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı bir pankart sergilendi. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi, Filistin bayrağının renkleriyle yazıldı.

Fatih Karagümrük taraftarları da misafir takım tribününde "Gazze'de zulüm var, sessiz kalma" yazılı pankartla destek verdi.

