Mauro Icardi'den 300 gün sonra Süper Lig'de gol

Geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süren tedavi sürecinin ardından Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan tecrübeli santrfor, 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Icardi, 87. dakikada attığı golle dönüşünü skora yansıttı. Oyuna girmesi ve ısınma anları ise taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

Mauro Icardi (AA)

"MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

Maçtan sonra açıklamada bulunan Galatasaray'ın süper yıldızı; "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mentalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim." dedi.