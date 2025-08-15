PODCAST CANLI YAYIN

Mauro Icardi'den 300 gün sonra Süper Lig'de gol

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra forma giydiği ilk maçta gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, Karagümrük maçında farkı üçe çıkaran isim oldu.

Giriş Tarihi:
Mauro Icardi'den 300 gün sonra Süper Lig'de gol

Geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süren tedavi sürecinin ardından Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan tecrübeli santrfor, 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Icardi, 87. dakikada attığı golle dönüşünü skora yansıttı. Oyuna girmesi ve ısınma anları ise taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

Mauro Icardi'nin gol sevinci (AA)Mauro Icardi'nin gol sevinci (AA)

300 GÜNLÜK SÜPER LİG HASRETİ SONA ERDİ

Icardi, Süper Lig'de de 300 gün sonra gol sevinci yaşadı. Son golünü 19 Ekim 2024'te Antalyaspor'a atan yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Fatih Karagümrük karşısında ağları sarsan Icardi, böylece ligdeki gol hasretine de son verdi.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

"MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

Maçtan sonra açıklamada bulunan Galatasaray'ın süper yıldızı; "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mentalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim." dedi.

Galatasaraydan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!Galatasaraydan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü
Trump Putin'i havalimanında karşıladı! Alaska'da iki kez tokalaştılar | Tarihi görüşme üçe üç formatta başladı
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Rus gazetecilerin menüsünde “Kiev”ski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik “Zelenskiy” | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Kocaeli'de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!