Fenerbahçe Dorgeles Nene için bastırıyor!

Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yle anlaşma sağladı. 20 milyon Euro'luk transfer için kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Malili forvetle uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Avusturya basınında yer alan ve Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

