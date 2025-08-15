Fenerbahçe Dorgeles Nene için bastırıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Malili forvetle uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Malili forvetle uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Avusturya basınında yer alan ve Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.
Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.