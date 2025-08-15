PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a Premier Lig'den yıldız!

Beşiktaş, Nottingham Forest giyen Callum Hudson-Odoi'yi transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların, İngiliz oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminin son haftalarında vitesi arttırdı.

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta görev alan Callum Hudson-Odoi'yi listenin üst sıralarına aldı.

SOLSKJAER'IN TALEBİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda patlayıcı bir sol kanat hedefi olan Beşiktaş, 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu uygun aday olarak belirledi.

OYUNCUNUN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, uygun bir teklif gelmesi durumunda Odoi'nin satışını onaylayabilir. Fakat İngiliz futbolcunun önceliği Premier Lig'de top koşturmak olduğu ifade edildi.

