Beşiktaş'a Premier Lig'den yıldız!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminin son haftalarında vitesi arttırdı.
Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta görev alan Callum Hudson-Odoi'yi listenin üst sıralarına aldı.
SOLSKJAER'IN TALEBİ
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda patlayıcı bir sol kanat hedefi olan Beşiktaş, 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu uygun aday olarak belirledi.
OYUNCUNUN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, uygun bir teklif gelmesi durumunda Odoi'nin satışını onaylayabilir. Fakat İngiliz futbolcunun önceliği Premier Lig'de top koşturmak olduğu ifade edildi.