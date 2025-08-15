PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine yönelik açıklama!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıraya yerleşen ve imzaların atılmasına kesin gözle bakılan Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan açıklama geldi. Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Bruno Lage, yıldız oyuncu hakkında konuştu.

Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin en sıcak transfer adayı olan Kerem Aktürkoğlu'nun kısa sürede İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyordu.

Sarı lacivertliler son olarak anlaşılan fiyatı düşürünce Lizbon temsilcisi bu karara karşı çıkarak masadan kalktı.

"BENFICA'DA MUTLU YENİ BİR NUMARA SEÇTİ"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamada bulunarak şunları söyledi; "Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."

F.BAHÇE MAÇI HAKKINDA

Öte yandan Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Estrela hakkında konuşmaya hazırım, Fenerbahçe hakkında konuşmak için zamanım olacak. Konuşacağım tek Faria. Cevaplanmamış sorular olduğunu biliyorum. Bugün cevap vermek, odak noktasının Şampiyonlar Ligi olduğu bir maçtan daha mantıklı. Şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmanın önemini hissediyoruz. Takımın gösterdiği kararlılığı ve tutarlılığı devam ettirmek istiyoruz. Süper Kupa ve playoff ile iyi bir başlangıç yaptık, bu devamlılığı sağlamak ve taraftarları harekete geçirmek istiyoruz, destekleri önemli olacak. Her zaman kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.

