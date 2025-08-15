Barış Alper Yılmaz'dan sezona muhteşem başlangıç

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı ilk dört golde de doğrudan etkili oldu. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, takımının hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.
TARAFTARA MESAJ: SADAKAT VURGUSU
Son dönemde adı transfer dedikodularıyla anılan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında attığı golün ardından anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Gol sevinci sırasında taraftarlara dönerek kulüp armasını gösteren milli oyuncu, Galatasaray'a olan bağlılığını ve sadakatini vurguladı. Bu jest, transfer söylentilerine de bir yanıt niteliği taşıyor.