Barış Alper Yılmaz'dan sezona muhteşem başlangıç

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, ligin ilk haftasında Gaziantep FK karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. İç sahada oynanan karşılaşmada, Yılmaz 2 gol atarak ve 1 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Fatih Karagümrük maçında da sahneye çıkan genç yıldız, 10. dakikada fileleri havalandırarak Süper Lig kariyerinin en erken golünü attı.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı ilk dört golde de doğrudan etkili oldu. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, takımının hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

TARAFTARA MESAJ: SADAKAT VURGUSU

Son dönemde adı transfer dedikodularıyla anılan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında attığı golün ardından anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Gol sevinci sırasında taraftarlara dönerek kulüp armasını gösteren milli oyuncu, Galatasaray'a olan bağlılığını ve sadakatini vurguladı. Bu jest, transfer söylentilerine de bir yanıt niteliği taşıyor.

