Galatasaray'ın Pavard planı!

Benjamin Pavard



SEZON PERFORMANSI



29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



INTER İLE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.