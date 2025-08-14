Fenerbahçe'den suç duyurusu!

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada bot hesaplar üzerinden futbolculara yapılan saldırılar nedeniyle harekete geçildiğini açıkladı.



Sarı-lacivertliler, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve resmi suç duyurusu yapıldığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.



Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.



Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."