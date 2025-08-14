PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den suç duyurusu!

Fenerbahçe, futbolculara sosyal medya üzerinden yapılan saldırıların ardından hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den suç duyurusu!

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada bot hesaplar üzerinden futbolculara yapılan saldırılar nedeniyle harekete geçildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve resmi suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Fenerbahçeden bir bomba daha! Keremden sonra sıra ondaFenerbahçeden bir bomba daha! Keremden sonra sıra onda
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: "Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır"
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Takas İstanbul
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
İsrail’de ordu ile hükümet birbirine girdi! Ben Gvir ve Katz Genelkurmay Başkanını hedef alıyor
Türk Telekom
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez'den SSK,BAĞKUR'a tam isabet tahmin! Ocak 2026'da en düşük 17.170 TL maaş...
Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou'nun heykelini diktiler
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! 13 isim adliyeye sevk edildi! Listede kimler var?