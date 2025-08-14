Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic açıklaması

Hırvat basınından Germanijak'a konuşan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, Livakovic transferi iddialarını net bir şekilde yalanladı. Kovacevic, "Livakovic transferini hiç konuşmadık. Bu tamamen sportif direktörün konusu. Ben kalecilerimden memnunum, Nevistic gayet iyi performans gösteriyor. Livakovic'in kalitesini tartışmaya gerek yok, Dinamo Zagreb için neler verdiğini biliyoruz ama mevcut kalecilerimden memnunum." dedi.

2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6,65 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 32 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 38 gol yiyen Livakovic, 9 maçta kalesini gole kapattı.

Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.