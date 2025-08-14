PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Uduokhai'nin yerine Renan

Beşiktaş, Uduokhai'nin takımdan ayrılması durumunda Zenit'in genç stoperi Robert Renan için harekete geçmeyi planlıyor.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattında olası ayrılıklar için alternatif isimleri değerlendirmeye aldı.


Siyah-beyazlı ekipte, Rus kulüplerinin radarında olan Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması halinde savunmaya yeni bir takviye yapılması bekleniyor.

ZENIT'TEN RENAN HAMLESİ

Beşiktaş, Uduokhai'nin ayrılığı durumunda Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen Brezilyalı stoper Robert Renan'a teklif yapmayı planlıyor. 21 yaşındaki genç savunmacı, potansiyeli ve oyun bilgisiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'tan golcü harekatı

