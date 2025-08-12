Serdar Topraktepe'ye Beşiktaş'ta yeni görev

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine Serdar Topraktepe'nin getirildiğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İDARİ DİREKTÖRLÜĞE YANIK
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nınbasın toplantısında bahsettiği futbol direktörü resmen açıklandı. Siyah beyazlılar, Futbol Akademi İdari Direktörlüğüne Tuncay Yanık'ın getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle;
"Beşiktaş JK Futbol Akademi İdari Direktörlüğüne kulübümüzde daha önce Futbol A Takım İdari Menajerliği görevinde bulunan Tuncay Yanık getirilmiştir.
Tuncay Yanık'a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."