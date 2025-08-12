Jackson Muleka Al-Kholood'dan gönderildi

Muleka ile Al-Kholood Club arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma ile feshedildi.

BU YAZ BONSERVİSİYLE TRANSFER OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon Al-Kholood'a kiralanan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan 25 yaşındaki forvet, 3 Temmuz 2025 tarihinde Beşiktaş'tan bonservisiyle transfer edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda 31 maçta forma giyen Muleka, 7 gol ve 6 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş formasını 80 kez terleten Jackson Muleka, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.