PODCAST CANLI YAYIN

Jackson Muleka Al-Kholood'dan gönderildi

Bu yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Al-Kholood Club’a transfer olan Demokratik Kongolu golcü Jackson Muleka, Suudi Arabistan macerasını kısa sürede noktaladı.

Giriş Tarihi:
Jackson Muleka Al-Kholood'dan gönderildi

Muleka ile Al-Kholood Club arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma ile feshedildi.

BU YAZ BONSERVİSİYLE TRANSFER OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Al-Kholood'a kiralanan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan 25 yaşındaki forvet, 3 Temmuz 2025 tarihinde Beşiktaş'tan bonservisiyle transfer edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda 31 maçta forma giyen Muleka, 7 gol ve 6 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş formasını 80 kez terleten Jackson Muleka, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Samet Aybabanın yeni görevi belli oldu!Samet Aybabanın yeni görevi belli oldu!
Samet Aybaba'nın yeni görevi belli oldu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Jose Mourinho'dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord'u böyle yıkacak
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? | GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? Bakan Yumaklı son durumu paylaştı
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!