Jackson Muleka Al-Kholood'dan gönderildi

Muleka ile Al-Kholood Club arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma ile feshedildi.
BU YAZ BONSERVİSİYLE TRANSFER OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Al-Kholood'a kiralanan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan 25 yaşındaki forvet, 3 Temmuz 2025 tarihinde Beşiktaş'tan bonservisiyle transfer edilmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda 31 maçta forma giyen Muleka, 7 gol ve 6 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş formasını 80 kez terleten Jackson Muleka, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.