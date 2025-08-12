En son Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevinde bulunan Samet Aybaba'nın yeni görevi belli oldu.



TFF, Hami Mandıralı'dan boşalan Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine Samet Aybaba'nın getirildiğini açıkladı.



TFF'nin resmi hesabından Samet Aybaba'nın yeni görevini şu cümleler ile açıkladı:



"Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı."