Jankovic için dev ididia!

Niko Jankovic



ÇARPICI İDDİA!



Sarı-lacivertlilerin gündemine bir anda düşen Jankovic ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan basını, tam 8 takımın Niko Jankovic ile ilgilendiğini yazdı.



Tuttomercato'da yer alan habere göre; Atalanta, Bologna, Fiorentina, Verona, Burnley, Werder Bremen, Nürnberg ve Dinamo Kiev, Hırvat oyuncuyla ilgileniyor.



Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Niko Jankovic'in güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.



Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.