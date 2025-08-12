Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte kazanılan ücret

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sarı lacivertlilerin kasasına koyduğu ücret ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan yeni isimler, Kadıköy'de golle tanıştı. Archie Brown, 44. dakikada Fenerbahçe adına beraberlik golünü attı. İlk kez 11'de sahaya çıkan Jhon Duran, 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi. Bu goller, iki oyuncunun sarı-lacivertli forma altındaki ilk resmi sayıları oldu.

YILLAR SONRA GELEN BİR İLK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99 sezonundan bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atlamayı başardı.

KASAYA 4.3 MİLYON EURO GİRDİ
Bu galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek kasasına 4.3 milyon Euro ekledi.

