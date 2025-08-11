Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu!

İrfan Can Kahveci



MOURINHO'DAN ONAY



Solskjaer'in bu raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Serdal Adalı yönetimi, Fenerbahçe ile temaslara başladı ve İrfan Can ile İsmail Yüksek'in durumlarını sordu.



Beşiktaş'ın takas teklifine Jose Mourinho sıcak yaklaştı, ancak Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Mert Günok'u takasta istedi.



GEDSON RUSYA'YI ÇOK İSTEDİ



Beşiktaş yönetimi bu teklife ılımlı yaklaştı, ancak Spartak Moskova ile de görüşen Gedson Fernandes'in tercihi Ruslardan yana oldu.