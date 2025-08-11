Galatasaray'dan Pavard için temas!

Yeni kaleci ile birlikte savunmasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan Benjamin Pavard hamlesi geldi.
TEMASLAR BAŞLADI
Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen ve daha önce de transferi gündeme gelen Fransız futbolcu için temaslara başladı.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kurdu.
Pavard için şu anda doğrudan bir temas olmadığı ve 29 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerin belirleyici olacağı belirtildi.
TEMASLAR BAŞLADI
Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen ve daha önce de transferi gündeme gelen Fransız futbolcu için temaslara başladı.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kurdu.
Pavard için şu anda doğrudan bir temas olmadığı ve 29 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerin belirleyici olacağı belirtildi.
SAVUNMADA JOKER
Savunmada çok yönlülüğü ile dikkat çeken Pavard, sağ bekte ve stoperde forma giyebiliyor.