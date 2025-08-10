Son Dakika
Beşiktaş taraftarından Jadon Sancho'ya 3 milyon mesaj!

Beşiktaş, sol kanat transferi için uzun süredir devam eden çalışmalarında rotasını Manchester United’ın İngiliz yıldızı Jadon Sancho’ya çevirdi. 25 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Deneyimli futbolcunun hesabına ise 3 milyondan fazla "Come To Beşiktaş" mesajı atıldı

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Sancho için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadrosuna kattığı David Jurasek, Tammy Abraham, Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü gibi isimlerin yanına Sancho'yu da eklemek istiyor.

TARAFTARDAN "COME TO BEŞİKTAŞ" PRESİ
Transfer haberlerinin gündeme gelmesiyle siyah-beyazlı taraftarlar, Sancho'nun sosyal medya hesaplarına akın etti. Taraftarlar, yıldız futbolcunun son paylaşımına 3 milyondan fazla "Come to Beşiktaş" yorumu bırakarak sosyal medyada büyük bir etkileşim sağladı.

SANCHO'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI
28 milyon euro piyasa değerine sahip Sancho, geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirdi. Londra ekibinde çıktığı 41 maçta 5 gol ve 10 asist üreterek dikkat çekti.

