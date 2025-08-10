Beşiktaş taraftarından Jadon Sancho'ya 3 milyon mesaj!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Sancho için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadrosuna kattığı David Jurasek, Tammy Abraham, Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü gibi isimlerin yanına Sancho'yu da eklemek istiyor.